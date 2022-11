La Reggina ritrova il sorriso. Battuto in casa il Genoa

Serie B

REGGIO CALABRIA La Reggina batte il Genoa per 2-1 nel posticipo della serie B. Decisive le reti di Canotto ed Hernani (su rigore). A segno anche Aramu. Equilibrati i primi minuti di gara. Poi, al 15′, gli amaranto sbloccano il risultato: su lungo lancio di Majer, Canotto controlla in area e col destro beffa Semper mandando in rete.

Il vantaggio dei calabresi dura poco più di un quarto d’ora, perché al 33′ i liguri ristabiliscono il pari con Aramu che segna di testa. Tre minuti dopo Rivas subisce fallo in area e il Granillo resta col fiato sospeso per cinque minuti: dopo il controllo Var, l’arbitro fischia il rigore, Menez calcia centrale e Semper para. Al 9′ del secondo tempo, per un fallo di mano di Czyborra, c’è un altro tiro dal dischetto per la Reggina. Stavolta calcia Hernani che segna il gol del 2-1. I rossoblù provano a recuperare ma niente da fare. La Reggina vince e raggiunge il Genoa al secondo posto in classifica.