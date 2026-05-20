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Tentativo di suicidio a Lamezia Terme: la Polizia salva una giovane donna

Due agenti sono intervenuti in tempo, trovando la donna in condizioni critiche e riuscendo a rianimarla con manovre di primo soccorso fino all’arrivo del 118

Pubblicato il: 20/05/2026 – 14:38
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Tentativo di suicidio a Lamezia Terme: la Polizia salva una giovane donna
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LAMEZIA TERME Gli agenti di una pattuglia delle Volanti del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme hanno salvato una giovane donna che aveva manifestato intenti suicidari. I due agenti hanno trovato la donna priva di sensi, con una busta di plastica legata al volto e in gravissime condizioni. Gli agenti hanno rimosso rapidamente la busta e avviato con determinazione le manovre di primo soccorso, praticando ripetuti massaggi cardiaci fino a riuscire a farle riprendere conoscenza. L’azione dei poliziotti è proseguita anche nelle fasi successive dell’emergenza, con gli agenti che hanno continuato ad assistere la donna, mantenendola in posizione di sicurezza e monitorandone le condizioni fino all’arrivo del personale sanitario del 118, immediatamente allertato.

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