Tentativo di suicidio a Lamezia Terme: la Polizia salva una giovane donna
Due agenti sono intervenuti in tempo, trovando la donna in condizioni critiche e riuscendo a rianimarla con manovre di primo soccorso fino all’arrivo del 118
LAMEZIA TERME Gli agenti di una pattuglia delle Volanti del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme hanno salvato una giovane donna che aveva manifestato intenti suicidari. I due agenti hanno trovato la donna priva di sensi, con una busta di plastica legata al volto e in gravissime condizioni. Gli agenti hanno rimosso rapidamente la busta e avviato con determinazione le manovre di primo soccorso, praticando ripetuti massaggi cardiaci fino a riuscire a farle riprendere conoscenza. L’azione dei poliziotti è proseguita anche nelle fasi successive dell’emergenza, con gli agenti che hanno continuato ad assistere la donna, mantenendola in posizione di sicurezza e monitorandone le condizioni fino all’arrivo del personale sanitario del 118, immediatamente allertato.
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