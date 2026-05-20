L’avvocata cosentina Rossella Barberio vince il premio nazionale “Fonti Award” 2026

il riconoscimento

COSENZA È l’avvocata Rossella Barberio, del Foro di Cosenza, ad aggiudicarsi il prestigioso premio nazionale “Fonti Award”. La cerimonia di premiazione degli studi legali d’eccellenza per l’ anno 2026, organizzata appunto dalle Fonti Awards, per celebrare l’eccezionalità di personalità legali che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni e dei casi gestiti si è svolta il 19 maggio nella prestigiosa cornice della sala della borsa di Milano. E nel settore del diritto amministrativo è risultata essere vincitrice l’avvocata cosentina Rossella Barberio, già nota per aver seguito importanti vertenze legali che hanno interessato vicende amministrative di particolare complessità che hanno riguardato i cittadini calabresi, come la metropolitana leggera su Cosenza, la legge elettorale calabrese non inclusiva della preferenza di genere, la fusione dei Comuni di Cosenza e Rende, contenziosi in materia urbanistica, degli appalti ed elettorali. Un importante e prestigioso riconoscimento al suo prezioso lavoro e alla sua ricerca costante nell’evoluzione della giurisprudenza. Un riconoscimento personale ma anche un orgoglio per la comunità forense calabrese e per tutti quei cittadini che, grazie al lavoro dell’avvocata Barberio sono riusciti ad ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni e la difesa degli interessi legittimi spesso condizionati e compressi da una PA non sempre imparziale.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato