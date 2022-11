ARCHEOLOGIA

«Grande scoperta quella dei 24 Bronzi di San Casciano dei Bagni, in Toscana: ne sono felicissimo. Dopo, però, quella dei Bronzi di Riace, che rappresentano un primato assoluto e dovrebbero essere un attrattore culturale non soltanto per la mia Regione, ma per tutto il Paese. E’ un peccato che a distanza di 50 anni non lo siano ancora diventati». Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo ad “Agorá”, su Rai 3.