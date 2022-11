Catanzaro, auto a fuoco nel piazzale di una concessionaria

il rogo

CATANZARO Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, sono impegnate per un incendio che sta interessando alcune autovetture parcheggiate nel piazzale di proprietà di una nota concessionaria sita in viale Europa di Catanzaro. Sul posto gli agenti della polizia per gli adempimenti di competenza.

Tre le vetture coinvolte. Nessun danno a persone Sono in corso accertamenti circa l’origine dell’incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi del rogo.