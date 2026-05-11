Cosenza celebra l’editoria indipendente: grande successo per la quarta edizione di Zinèe – FOTO E VIDEO

il festival

COSENZA Grande partecipazione e riscontri più che positivi per la quarta edizione di Zinèe, il primo festival interamente dedicato alle fanzine nato a Cosenza e ormai diventato un appuntamento di riferimento per il mondo dell’editoria indipendente. L’evento, ospitato il 9 e 10 maggio negli spazi della palestra della Scuola allo Spirito Santo, ha richiamato artisti, illustratori, fotografi, collettivi creativi e appassionati provenienti da diverse realtà del territorio, confermando la crescita costante della manifestazione. Oltre quaranta partecipanti hanno animato la due giorni con esposizioni, autoproduzioni, stampe, fotografie e pubblicazioni indipendenti, trasformando gli ambienti della scuola in un luogo di incontro e confronto aperto alla sperimentazione artistica. Tema centrale dell’edizione 2026 è stato “Dove nasce una fanzine”, filo conduttore che ha guidato talk, dibattiti e momenti di approfondimento dedicati alla storia e al valore culturale delle pubblicazioni autoprodotte.



Nel corso della manifestazione si sono alternati incontri molto partecipati con Amaele Serino, Francesco Ficco e Claudio Dionesalvi, che hanno ripercorso la storia delle fanzine nate a Cosenza e il loro ruolo all’interno dei movimenti culturali cittadini. Ampio spazio è stato dedicato a “Tam Tam – segnali di fumo”, storica fanzine legata al tifo cosentino, considerata una delle esperienze editoriali indipendenti più rappresentative della città. Durante i dibattiti si è parlato anche di “Beneath Gaza’s Stars”, la fanzine realizzata dalla giovane autrice e poetessa Heba Ali, testimonianza di come questo strumento continui ancora oggi a raccontare realtà sociali e culturali spesso lontane dai circuiti ufficiali.



Nata nell’ottobre del 2023 dall’iniziativa di un gruppo di amici accomunati dalla passione per la fotografia, Zinèe ha saputo negli anni evolversi mantenendo però intatta la propria identità originaria: uno spazio libero e inclusivo, capace di mettere in dialogo differenti linguaggi creativi. Sebbene il festival conservi una forte anima fotografica, sin dalla prima edizione gli organizzatori hanno scelto di aprire il progetto a tutte le forme artistiche legate all’autoproduzione, dall’illustrazione al collage, dalla scrittura alla musica, fino alla ricerca visiva contemporanea.

L’edizione appena conclusa ha rappresentato anche un’occasione per riflettere sul ruolo storico delle fanzine come strumenti di espressione culturale e sociale. A Cosenza, infatti, questo fenomeno ha trovato nel tempo un terreno particolarmente fertile, dando vita a numerose pubblicazioni indipendenti legate al punk, all’hip hop, alle esperienze underground e ai movimenti politici e culturali che hanno attraversato la città negli ultimi decenni.

A contribuire all’atmosfera conviviale del festival anche i collettivi “Munnizza Social Club” e “Lotta senza quartiere”, che hanno curato l’area food, mentre la copertura mediatica dell’evento è stata seguita da Radio Ciroma con Dario Della Rossa.

Claudio Valerio, tra gli organizzatori dell’evento insieme a Raffaella Arena, Giulia Guzzardi, Rosanna Maiolino, Flavia Lisotti, Diego Mazzei, Enrico Miceli, Pierluigi Ciambra, Marco Ascrizzi e Ferdinando Foggia, al termine della manifestazione ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e per la grande partecipazione registrata durante entrambe le giornate. «C’è stata una importante partecipazione da parte degli espositori. Abbiamo allestito una mostra e organizzato dei talk che hanno avuto una bella adesione di pubblico e siamo molto soddisfatti», ha dichiarato al Corriere della Calabria. (f.v.)

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