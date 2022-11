Due auto si ribaltano sulla Due Mari, intervento dell’elisoccorso

lo scontro

LAMEZIA TERME Incidente sulla statale dei Due Mari con intervento dell’elisoccorso. Due auto si sono ribaltate sulla statale per cause in corso di accertamento nel primo pomeriggio di venerdì. A seguito dell’incidente si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto di almeno un ferito grave in ospedale. Il traffico sull’arteria che collega Lamezia Terme e Catanzaro è stato interrotto in direzione Catanzaro. Sul luogo dell’incidente i sanitari del 118, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia stradale.