Isola pedonale a Catanzaro, le minoranze attaccano Fiorita: «È il primo a non rispettarla» – FOTO

La polemica

CATANZARO «C’è isola pedonale e isola pedonale per la nuova Amministrazione di Catanzaro. Quella “sperimentale” del sabato e quella “permanente” e già esistente all’ingresso di Villa Margherita. Con la prima si chiede ai cittadini di lasciare le macchine distanti da Corso Mazzini, l’altra invece viene violata dal sindaco Fiorita e probabilmente da componenti del suo staff». È l’incipit della nota congiunta dei gruppi “Alleanza per Catanzaro” e “Prima l’Italia” con la quale le due formazioni politiche denunciano una «violazione» da parte del primo cittadino di Catanzaro Nicola Fiorita e dal suo staff. «La segnaletica – evidenziano – è inequivoca (vedi foto, in basso), eppure mentre il primo cittadino chiede uno sforzo ai catanzaresi, proprio sull’isola pedonale è il primo a violarne una già attiva da tempo».

L’area pedonale di Catanzaro

«Precisiamo che è più che giusto che il primo cittadino abbia la possibilità di sostare nelle vicinanze di Palazzo De Nobili – affermano ancora gli esponenti di “Alleanza per Catanzaro” e “Prima l’Italia” – ma possibile che l’unico posto trovato coincide con l’area pedonale? Tra l’altro presumiamo che proprio perché vicino all’ingresso della villa comunale, per intuibili motivi di sicurezza, quell’area dovrebbe essere sgombra da veicoli che potrebbero intralciare con mezzi in caso di emergenze».

«Se proprio il sindaco non riesce a trovare uno stallo dedicato da altre parti nell’area circostante il palazzo del Comune – concludono – gli suggeriamo di far pubblicare una manifestazione d’interesse per trovare ‘il parcheggio del sindaco di Catanzaro’. E gli chiediamo anche un’altra cosa sull’isola pedonale: fare rispettare quella che c’è».