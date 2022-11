Mostrò il sedere agli spettatori durante Catanzaro-Crotone, cinque anni di Daspo

il provvedimento

CROTONE Si era denudato mostrando il sedere agli spettatori durante la partita di calcio Catanzaro-Crotone disputatasi domenica scorsa. Il questore del capoluogo regionale calabrese ha emesso un provvedimento di Daspo per cinque anni a carico di un tifoso crotonese di 48 anni. L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per atti osceni.

Il provvedimento in questione, che comprende una serie di divieti, tra i quali, in particolare, l’accesso alle strutture sportive in cui si svolgono incontri di calcio di campionato di tutte le serie e delle nazionali italiane, è stato già notificato all’interessato.