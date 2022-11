La reazione

CATANZARO «Solidarietà al premier Meloni per l’inqualificabile atto intimidatorio verificatosi a Bologna». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria che aggiunge: «Chi non condivide le scelte del governo faccia opposizione nel merito, non demonizzando l’avversario politico. Stop con la violenza, con gli insulti, e con le minacce».