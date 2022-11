Intimidazione alla sede degli editori vibonesi, coro unanime di condanna

La reazione

VIBO VALENTIA Si susseguono le reazioni dopo l‘intimidazione che ha colpito la sede del Comitato editori vibonese. Sconosciuti hanno dato fuoco all’ingresso di Palazzo Gagliardi nel centro storico di Vibo Valentia.

Mangialavori: «Gesto che indigna»

«Ormai non c’è limite al peggio. Qualcuno ha tentato di incendiare una porta di Palazzo Gagliardi, a Vibo Valentia. È un gesto che lascia senza parole e che deve indignare profondamente tutta la città». Afferma su questo episodio il deputato calabrese di Fi Giuseppe Mangialavori. «Solidarietà ai responsabili del Comitato editori vibonesi – aggiunge – che ha in uso i locali interessati dal principio d’incendio. La speranza è che le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso la scena e che si possa presto risalire agli autori di un gesto vile e sconsiderato». «Sono certo – conclude Mangialavori – che il Cev saprà continuare la sua azione meritoria per la crescita culturale e sociale di Vibo Valentia. Questi atti criminali non fermeranno la Vibo migliore»

Lo Schiavo: «Chi compie questi atti “affonda” la Calabria»

«Chi ha provato a dare fuoco al portone di Palazzo Gagliardi, ha compiuto un gesto che non è solo contro il Comitato editori vibonesi, che lì ha sede e a cui va tutta la mia vicinanza e solidarietà, ma che danneggia, nel suo valore simbolico, tutta la città di Vibo Valentia». Così in un post su Facebook il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo. «Non ci si rende conto che più affonda la Calabria – afferma – più affondiamo tutti noi, nessuno escluso, compreso chi compie questi crimini. Mi auguro che si possa far luce al più presto su questo increscioso episodio e che i responsabili siano individuati e perseguiti adeguatamente».