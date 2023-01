“Dulbecco”, Mancuso: «Stiamo portando a compimento progetti inseguiti da decenni»

La reazione

CATANZARO «La risposta tempestiva del ministero della Salute (al quesito sul Dpcm proposto dal presidente Occhiuto) che dà il via libera alla sigla del protocollo d’intesa previsto dalla legge approvata dal Consiglio regionale a dicembre 2021 per la costituzione a Catanzaro dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria R. Dulbecco, dimostra che c’è una Regione dinamica e operativa che intende, con i fatti e non con le chiacchiere, vincere le sfide della modernizzazione. Puntando sull’innovazione, la conoscenza e la competenza, requisiti indispensabili per rendere la Calabria competitiva in Italia e in Europa». È quanto sostiene il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che aggiunge: «Stiamo portando a compimento progetti inseguiti da due decenni, non senza fatica e difficoltà. Ma per dare a Catanzaro e alla Calabria serie prospettive di riscatto e sviluppo sostenibile, è necessario anteporre alle polemiche e ai posizionamenti tattici di un vecchio modo di interpretare la politica, il bene comune e gli interessi generali».