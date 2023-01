La Regione riapre gli uffici di Bruxelles. Occhiuto: «A Miozzo il compito di riorganizzazione struttura»

la decisione

CATANZARO «Ad Agostino Miozzo, che per molti anni si è occupato di cooperazione internazionale a Bruxelles, ho affidato il compito di darci una mano nella riorganizzazione e riattivazione della nostra sede di Bruxelles. E stiamo procedendo per capire chi abbia interesse ad andare a lavorare in quella sede, per farne una struttura che effettivamente sia presente sui tavoli decisionali dell’Europa». Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto. «Per esempio l’Emilia Romagna – ha aggiunto Occhiuto – ha una decina di persone che lavorano lì mentre la Calabria, destinataria di risorse dell’Ue ben più copiose, non ha nessun funzionario o dipendente in quella sede. Anche questo fa parte delle azioni che abbiamo intrapreso per ridare alla Calabria la reputazione che merita e che purtroppo negli anni aveva perso».