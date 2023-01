Nomine laiche al Csm, muro pentastellato contro Giuseppe Valentino. «Mi ritiro»

tensioni

ROMA C’è tensione per l’indicazione di Giuseppe Valentino come membro laico del Csm. L’ex sottosegretario alla Giustizia nel governo Berlusconi è indagato per reato connesso a quello di alcuni imputati nel processo “Gotha”, procedimento imbastito dalla Dda di Reggio Calabria contro il “direttorio” della ‘ndrangheta. Il nome di Valentino non piace proprio ai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Il penalista reggino, già parlamentare del Popolo della libertà dal 1996 al 2013, è stato indicato dal Fratelli d’Italia, secondo fonti parlamentari, quale vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.

Sul nome di Valentino i pentastellati avrebbero fatto muro nel corso della riunione del Parlamento in seduta comune per eleggere i membri laici del Csm, tanto che, si legge in un lancio dell’Adnkrons, «il partito di Giorgia Meloni ha deciso di non rispondere alla ‘prima chiama». «I dubbi sarebbero poi stati sciolti – si legge ancora – dopo un chiarimento tra i meloniani e i pentastellati».

Una vera e propria fronda che ha portato lo stesso ex sottosegretario ad annunciare il ritiro dalla corsa. «Per quanto vergognosa, inconcepibile e bugiarda – afferma Valentino annunciando il proprio passo indietro dalla candidatura come membro laico del Csm – nessuna palata di fango potrà mai scalfire la mia credibilità, la mia onorabilità e la mia onestà. Ritiro per questo motivo la mia candidatura al Csm».

E subito dopo l’annuncio di Valentino, è arrivato anche il cambio in corsa del nome del candidato in quota Fratelli d’Italia per i membri laici del Csm. Al posto dell’ex parlamentare reggino a rappresentare i meloniani sarà l’avvocato Felice Giuffré. (redazione@corrierecal.it)