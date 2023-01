opere d’arte

REGGIO CALABRIA Sette preziose opere d’arte, fra cui quattro dipinti ad olio su tela e tre statuette in bronzo trafugate nel Lazio, nelle Marche, in Piemonte ed Emilia-Romagna fra il 1979 e il 2017, sono state recuperate dai Carabinieri. Saranno restituite ai legittimi proprietari questa mattina a Reggio Calabria, nella sede della scuola allievi dell’Arma. L’appuntamento, a cui parteciperanno le autorità, è fissato per le 11.