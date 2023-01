Meteo

COSENZA Il maltempo ha colpito anche oggi il Cosentino. Si sono registrate temperature più basse, ma anche pioggia e vento sulla costa tirrenica. Disagi per la pioggia e alcune strade allagate nell’hinterland cosentino. Sull’Alto Tirreno il maltempo ha preoccupato i residenti soprattutto per il rischio mareggiate. Sull’autostrada A2 pioggia e forte vento si sono registrati in particolare nei pressi di Rogliano. Controllo degli pneumatici da neve da parte del personale dell’Anas.