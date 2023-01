Il Basketball Lamezia si prepara alla sfida contro Promobasket Marigliano

a canestro

LAMEZIA TERME Rinviato nuovamente per il rischio maltempo l’impegno di Ischia (gara contro il Forio ora fissata il 1 febbraio), tornerà in campo nuovamente al Palasparti questa domenica il Basketball Lamezia. Alle 18.30 ospite delle fenici gialloblu sarà la Promobasket Marigliano, attualmente nella posizione in bilico tra primo e secondo gruppo in classifica, ovvero tra le prime 6 compagini che andranno nel raggruppamento oro per ambire ai primi 3 posti che vorranno dire promozione diretta, ed il raggruppamento argento in cui solo la prima alla fine degli scontri di andata e ritorno della seconda fase andrà poi a giocarsi i play off con le altre 3 del gruppo superiore.

Data la classifica deficitaria il team gialloblu dovrà cercare di non lasciare nulla di intentato nelle 8 gare che le rimangono da disputare (altro vantaggio rispetto ad alcune contendenti quello di aver già osservato il proprio turno di riposo); 16 punti in palio per cercare in prima battuta di provare ad agguantare il sesto posto, o quanto meno a scalare le posizioni per poter ambire al primo nella seconda fase della stagione per poi giocarsi il tutto per tutto nei play off. Per coach Del Vecchio nelle ultime due gare, al netto delle sconfitte arrivate nelle battute finali, segnali di voglia di lottare nonostante i ranghi ridotti con cui il roster ha dovuto affrontare le partite contro Mondragone e Potenza, con i rinforzi promessi dalla società in arrivo ma un tempo di adattamento ridotto rispetto ad inizio stagione.