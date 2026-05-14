Rete turistica Terrae Magna Grecia, insediato il primo direttivo – NOMI

valorizzazione del territorio

CASSANO ALL’IONIO Si è ufficialmente insediato il primo direttivo di Terrae Magna Grecia, la rete turistica dei Comuni nata con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa di promozione e valorizzazione del territorio (Alto e Basso Jonio cosentino, Cassano Jonio, Corigliano/Rossano, Arberia, Pollino, Sila Greca, Valle dell’Esaro). Il presidente e sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha convocato il primo incontro operativo del direttivo, avviando la fase organizzativa e programmatica della rete. Nel corso della riunione – si legge in una nota – è stata ufficializzata la composizione del direttivo, formato dai rappresentanti eletti dai sindaci delle rispettive aree territoriali che compongono la rete.

Il direttivo

Fanno parte del direttivo: Maria Rita Acciardi, sindaca di Amendolara, eletta delegata dell’Alto Jonio; Manuela Labonia, sindaca di Pietrapaola, eletta delegata del Basso Jonio; Gianpaolo Iacobini, sindaco di Cassano all’Ionio, eletto delegato dell’area di Cassano allo Jonio; Costantino Argentino, assessore del Comune di Corigliano-Rossano, eletto delegato della città di Corigliano Rossano; Angelo Catapano, sindaco di Frascineto, eletto delegato dell’Arberia; Giuseppe Ramundo, sindaco di Cerchiara di Calabria, eletto delegato del Pollino; Pino Capalbo, sindaco di Acri, eletto delegato della Sila Greca; Francesco Rumanò, sindaco di Terranova da Sibari, eletto delegato della Valle dell’Esaro.

Governance della rete completata entro la prossima settimana

«La governance della rete sarà completata – viene spiegato – entro la prossima settimana, quando il presidente Flavio Stasi procederà alla nomina del vicepresidente, scelto tra i componenti del direttivo e del direttore generale, figura che avrà un ruolo centrale nel coordinamento e nello sviluppo operativo della rete». «Il direttivo – prosegue la nota – è già entrato nel vivo delle attività programmatiche. Al centro del confronto i temi della calendarizzazione degli eventi, della destagionalizzazione dell’offerta turistica e della promozione unitaria del territorio attraverso il nuovo brand territoriale “Terrae Magna Grecia”. Tra gli obiettivi immediati della rete vi è anche l’avvio di una fase di ascolto e confronto con imprenditori turistici, operatori del settore e categorie produttive. Gli incontri saranno organizzati per aree territoriali, con l’intento di costruire una programmazione condivisa e partecipata capace di valorizzare le peculiarità di ogni comunità all’interno di una visione turistica unica e coordinata».

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