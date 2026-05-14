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Catanzaro-Palermo, Feliciani di Teramo dirigerà la semifinale di andata dei playoff
Di Gioia, Cavallina e Turrini completano la squadra arbitrale, al Var Pairetto e Piccinini. Domenica l’andata
Pubblicato il: 14/05/2026 – 12:59
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ROMA Designati gli arbitri delle semifinali d’andata dei playoff di serie B. Juve Stabia-Monza, in programma sabato alle 20.30, sarà diretta da Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti di linera Yoshikawa e Bianchini, dal quarto uomo Mucera e dagli addetti al Var Gariglio e Camplone. Feliciani di Teramo dirigerà invece domenica Catanzaro-Palermo. Di Gioia, Cavallina e Turrini completano la squadra arbitrale, al Var Pairetto e Piccinini.
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