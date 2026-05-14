“Welcome to the Dream”: il Ministero rilancia il turismo in Calabria, Sicilia e Sardegna

dopo il ciclone harry

ROMA Il ministero del Turismo, con il supporto di Enit Spa, lancia “Welcome to the Dream, Welcome to Italia“, la campagna di promozione del turismo italiano che rientra negli interventi previsti dal dl Ciclone Harry. L’iniziativa racconta la bellezza dell’Italia a partire dalle immagini di Calabria, Sardegna e Sicilia, le tre Regioni colpite dal ciclone a gennaio. La campagna, che parte oggi dalle grandi stazioni italiane, è rivolta ai principali mercati europei e internazionali di riferimento delle tre regioni (quali Germania, Francia, Stati Uniti, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito, Austria, Australia, Spagna e area Benelux) e al mercato domestico, prioritario per la quota di presenze registrate. Obiettivo: rafforzare la comunicazione e la promozione dell’Italia come destinazione turistica accogliente e sicura, contrastando le immagini negative legate al ciclone. «Calabria, Sardegna e Sicilia sono pronte a regalare esperienze uniche. Diamo voce a un racconto positivo che contrasti le immagini negative – dichiara il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi -. L’Italia è una destinazione meravigliosa e sicura. Puntare sul mercato domestico, europeo e i principali mercati internazionali di riferimento e sull’informazione corretta è fondamentale. L’Italia è pronta a essere scoperta, o riscoperta, mostrando al mondo il suo patrimonio turistico, i paesaggi, i cammini e i borghi».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato