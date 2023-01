La Reggina vola, Fabbian stende la Ternana

serie b

REGGIO CALABRIA Al Granillo la Reggina vince in rimonta per 2-1 sulla Ternana e porta a casa tre punti pesanti. Doppietta di Fabbian, segna anche Pettinari. Nel primo tempo gli amaranto creano subito qualche occasione con Rivas e Majer, ma Iannarilli salva. La Reggina attacca ancora ma è la Ternana a sbloccare il risultato con Pettinari che al 30′ manda in rete di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo il giocatore rossoverde ci prova ancora ma Contini salva. Dopo un palo di Canotto, al 36′ i calabresi ristabiliscono il pari grazie alla rete di Fabbian che segna col destro da due passi. Al 25′ della ripresa segna Canotto ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco dopo il controllo Var. Otto minuti dopo la Reggina raddoppia davvero: corner, palla in area e insacca ancora Fabbian. Grazie alla vittoria, i calabresi mantengono il secondo posto in classifica

Il tabellino



REGGINA (4-3-3): Contini 6; Pierozzi 6, Cionek 6.5, Gagliolo 6, Di Chiara 6 (30’st Giraudo 6); Fabbian 7.5, Majer 6 (30’st Crisetig sv), Hernani 6 (40’st Liotti sv); Canotto 6.5 (40’st Camporese sv), Gori 6.5, Rivas 6 (19’st Cicerelli 6.5). In panchina: Colombi, Aglietti, Bouah, Loiacono, Lombardi, Ricci, Santander. Allenatore: Inzaghi 7. TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli 6; Bogdan 6, Sorensen 6 (35’st Capanni sv), Mantovani 6; Diakitè 6.5, Agazzi 6 (35’st Cassata sv), Di Tacchio 6, Corrado 6; Palumbo 6.5; Falletti 5.5 (1’st Coulibaly 6), Pettinari 7. In panchina: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Proietti, Paghera, Koffi, Martella. Allenatore: Andreazzoli 6. ARBITRO: Piccinini di Forlì 6 RETI: 30’pt Pettinari, 36’pt Fabbian, 33’st Fabbian NOTE: pomeriggio freddo, terreno in buone condizioni. Spettatori: 8.445 di cui 61 ospiti. Ammoniti: Gagliolo, Inzaghi (all. Reggina), Majer, Sorensen, Cionek, Cassata. Angoli: 8-9. Recupero: 2′; 7′.

(foto di copertina tratta dalla pagina facebook della Reggina calcio)