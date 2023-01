Moda

CATANZARO Da madrina del Magna Graecia Film Festival a modella d’eccezione del prestigioso brand di abbigliamento Skims fondato dalla star dei social e imprenditrice, Kim Kardashian. Parliamo dell’attrice emergente Beatrice Grannò che la scorsa estate, in occasione del Festival del cinema diretto da Gianvito Casadonte, ha sfilato sul red carpet di Catanzaro mettendo in mostra tutto il proprio talento e la propria bellezza.

Di recente ha raggiunto il successo planetario grazie alla sua partecipazione alla serie americana “The White Lotus”, catturando l’attenzione anche di Kim Kardashian che ha scelto Beatrice Grannò come testimonial della collezione di intimo di San Valentino, in edizione limitata. Con lei anche la collega e amica Simona Tabasco, insieme hanno posato in giocosi completi rosa con cuori rossi e classici completi di lingerie nera tra foto e video pubblicati sul profilo instagram della Kardashian che conta oltre 340milioni di followers.

Casadonte: «Abbiamo apprezzato la sua bravura»

Casadonte con l’attrice Beatrice Grannò nell’ultima edizione del Magna Graecia Film Festival



«Il Magna Graecia Film Festival, in questi primi vent’anni di vita, è sempre stata una vetrina per i giovani artisti ed un trampolino di lancio per tutti coloro che si sono fatti strada nel mondo del cinema e dello spettacolo», commenta Gianvito Casadonte. «Complimenti anche a Beatrice Grannò, di cui abbiamo apprezzato la bravura nella recitazione e nella musica, oltre che il fascino e la personalità capaci di conquistare anche una stella come Kim Kardashian che l’ha scelta per il suo marchio dal valore multimiliardario. Un risultato di cui siamo orgogliosi anche noi, il Magna Graecia Film Festival continua ad essere un portafortuna per i nostri talenti».