Specializzandi in medicina all’Umg «senza borsa di studio». La denuncia di Anaao Assomed

La vertenza

CATANZARO L’Anaao Assomed Calabria esprime il proprio disappunto per l’ennesima ingiustizia subita dagli specializzandi dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. È quanto rende in una nota il sindacato di medici e dirigenti sanitari a firma del responsabile Anaao regionale, Michele Quero, e del segretario regionale Anaao Assomed, Luigi Ziccarelli, secondo cui «gli specializzandi, iscritti al primo anno di corso, non hanno ancora percepito, dal mese di novembre, la borsa di studio prevista da contratto. Tale mancanza grava direttamente sui medici in formazione specialistica e soprattutto sull’economia delle proprie famiglie».

Per questo motivo «si chiede un incontro atto a discutere le criticità. In caso contrario ci si vedrà costretti ad adire alle vie legali. L’Anaao Assomed – concludono Quero e Ziccarelli – è pronta a difendere in tutte le sedi la dignità e la professionalità dei medici che garantiscono quotidianamente il diritto costituzionale alla salute».