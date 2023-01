Intimidazione a Scalea, la solidarietà scende in piazza

L’iniziativa

SCALEA In tantissimi hanno partecipato, questa sera, alla manifestazione organizzata sul lungomare di Scalea per dire no alla violenza e a ogni forma di arroganza mafiosa. Cittadini, sindaci e istituzioni hanno voluto esprimere solidarietà ai proprietari della struttura balneare distrutta dalle fiamme nei giorni scorsi. All’incontro hanno partecipato i sindaci dell’Alto Tirreno cosentino che, accanto al primo cittadino di Scalea, Giacomo Perrotta, hanno voluto dare la dimostrazione concreta di voler fare rete contro la violenza. Nei giorni scorsi, anche tre autobus della ditta Preite sono stati bruciati a Diamante. Il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, due giorni fa ha incontrato i sindaci di Scalea e Diamante assicurando che ci saranno piu’ controlli e presenze delle forze dell’ordine.