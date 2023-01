Lamezia senza attaccanti sconfitto a San Cataldo. È il quinto ko stagionale

calcio

SAN CATALDO Tutto come prevedibile, verrebbe da dire! Da San Cataldo arriva il quinto k.o. stagionale (seconda esterna dopo San Luca) per l’Fc Lamezia, che non può pensare di vincere le partite senza attaccanti di ruolo. Dopo infatti la partenza a novembre dell’unico attaccante esperto in rosa, Ferreira, ecco l’infelice scelta societaria non solo – ad oggi – di non sostituirlo sul mercato, quanto anche quella di cedere Crisafi, fin da venerdì scorso senza che nessuno si degnasse di uno straccio di comunicato, né di comunicarlo nella consueta intervista dell’allenatore De Luca di vigilia-gara del sabato. L’argentino è passato alla Reggina Primavera tra l’altro in un periodo in cui l’unico, a questo punto, superstite Fangwa è infortunato da oltre due settimane. Regola elementare nel calcio: senza attaccanti, di coloro cioè deputati a far gol, di partite difficilmente se ne vincono. Può andare bene una volta, può andar bene ai rigori, ma nel calcio nulla si inventa. Ecco quindi che tutto quello a cui si sta assistendo da un paio di settimane a questa parte, sembra assumere sempre più i connotati di una smobilitazione in casa gialloblù. Dalla società fanno sapere che non è così, ma i fatti eloquenti di queste ultime settimane sembrano confermare quella che appare più di una semplice teoria. Vengono ceduti due titolari, Ferreria e Maltese, e dopo tre settimane arriva un classe 2003, Bevilacqua (esordiente quest’oggi nella ripresa), tra l’altro non pronto quanto a condizione fisica per come dichiarato da mister Novelli alla vigilia della gara con l’Acireale. C’è di più: alla vigilia della delicata trasferta di San Cataldo ecco la cessione di Crisafi, che tra l’altro esordisce nella Primavera amaranto nella gara di ieri e segna pure il momentaneo pareggio, gara poi finita con la sconfitta interna contro la Salernitana (1-2). Tralasciando poi l’addio al veleno, con tanto di post su instagram di Maltese e quello non meno docile di mister Novelli. Pare infatti che il tecnico, capita l’antifona, si sia opposto non solo alle cessioni dei primi due, quanto pure a questo punto a quella di Crisafi. E’ dunque suonata alquanto strana la sicumera con cui il dg Gianni, durante la presentazione di mister De Luca lunedì scorso, asseriva che per ogni ruolo ci fossero due alternative nella rosa gialloblù. E’ probabile che si operi qualche innesto negli ultimi due giorni di mercato che chiuderà martedì 31 gennaio, intanto con la sconfitta odierna il Lamezia scende in terza posizione agganciato dal S.Agata, ora a -4 dal Locri secondo, e addirittura a -18 dal Catania capolista.



La cronaca della partita

Mister De Luca conferma il 4-2-3-1 ma stavolta cambia qualche interprete rispetto alla Coppa: in difesa Miliziano torna titolare, mentre viene confermato Zulj accanto a Cadili. A centrocampo accanto a Maimone c’è Emmanouil e non Cristiani. Cambio anche sulla linea dei trequartisti, c’è Borgia e non Cunzi, mentre in assenza di punte è Terranova a sobbarcarsi il peso dell’attacco. Botta e risposta all’inizio: prima tira Zerbo e Mataloni blocca, quindi è Terranova (11’) a mancare il vantaggio da due passi, bravo Dolenti a parare e poi Brumat a respingere sulla linea.

Quindi prende il pallino del gioco la squadra siciliana e due volte (22’ e 32’) con Baglione sfiora il gol: un tiro-cross sul primo palo trova la respinta di Mataloni, e poi tiro da sinistra sul secondo palo ma finisce fuori di poco. E’ il preludio al gol: cross da sinistra di Baglione ed a centro rapace è Zerbo per l’1-0. In chiusura di tempo ci prova due volte Bonanno, senza esito.

Nella ripresa ci prova Terranova (5’), alto. Dopo dieci minuti Deiana si invola da sinistra, entra in area e viene a contatto con Zulj, per l’arbitro è rigore (il 10° stagionale contro), trasformato da Bonanno che spiazza Mataloni. Il Lamezia sotto 2-0 non si ritrova più, ci prova soltanto Addessi su punizione ma senza pericolo. Domenica prossima si torna in al D’Ippolito, ospite il Real Aversa.

Il tabellino



SANCATALDESE (3-4-2-1): Dolenti; Rechichi, Brumat, D’Agata; Cutrona (89′ Signorelli), Incatasciato, Giacinti, Baglione (90′ Rodriguez); Deiana (88′ Apostolos), Bonanno; Zerbo. A disp.: La Cagnina, Garzia, Vicari, Giuliana, Tuccio, Murania. All. Sclafani (Infantino squalificato).

LAMEZIA (4-2-3-1): Mataloni; Miliziano, Zulj, Cadili, De Luca; Maimone, Emmanouil; Addessi (75′ Cunzi), Borgia (55′ Bevilacqua), Alma (55′ Cristiani); Terranova. A disp.: Martino, De Rose, Figliuzzi, Niakate, Kanoute, Morana. All. De Luca

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa (Alfieri-Palermo).

MARCATORI: 38′ Zerbo, 60′ Bonanno (rig.).

NOTE: ammoniti Incatasciato, De Luca.