Per il Basketball Lamezia vittoria larga a Ischia contro il Forio

Vittoria larga ad Ischia per il Basketball Lamezia contro la giovane compagine del Forio nel recupero della gara inizialmente prevista a fine novembre, poi rinviata per due volte a causa del maltempo. Senza Vita Sadi (scontata la seconda delle 2 giornate di squalifica rimediate a Rende), e con Boffelli a riposo, le fenici gialloblu chiudono il primo quarto in vantaggio di 22 punti (12-34). Più equilibrato il secondo periodo in cui trovano minuti anche i giovani Cerra ed Augello, con compagine calabrese che chiude in avanti sul 26-47. Nuovo allungo nel terzo quarto, chiuso sul 35-67, con nell’ultimo periodo spazio in campo anche per Morabito e Pio Verso, e partita che si chiude sul 57-84. Seconda vittoria in fila e prossimo impegno per i gialloblu fissato a domenica alle 18:45 ad Angri.

FORIO BASKET 1977 – GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA 57-84

(12-34, 26-47, 35-67)

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Vukosavljevic 20, Verso 2,

Jarasiunas 8, Monier 7, Datouwei 17, Morabito, Hajrovic 12, Boffelli,

Augello 3, Labovic 13, Cerra 2.

Coach: Del Vecchio.

FORIO BASKET 1977: D’Ambra 14, Iacono 11, De Leon 29, Patalano 1, De La

Rosa, Myha, Impagliazzo 2, Gonzalez.