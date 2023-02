Il Pd di Cosenza: «Orgogliosi del “nostro” dirigente operaio, entrerà in direzione provinciale»

la scelta

COSENZA «In questi giorni Repubblica ha fatto conoscere in tutta Italia la storia di Wladimiro Parise, 50 anni, netturbino di Montalto Uffugo, con un padre minatore ritornato da Marcinelle. Wladimiro (qui la sua storia), già segretario di circolo a Casali del Manco e membro dell’Assemblea regionale, è uno dei pochissimi nomi individuati dallo studio sulla composizione dei quadri del Partito democratico al Meridione, volto a verificare la presenza di operai e rappresentanti del mondo del lavoro manuale nel tessuto della comunità democratica. Proprio nel pieno di un congresso rifondativo, il messaggio di Wladimiro ci sprona a ritrovare il filo conduttore di un dialogo con il mondo del lavoro in tutte le sue storie, rappresentanze e sfaccettature. Serve aprire le porte a tutti i lavoratori». Così, in una nota, la Federazione del Pd di Cosenza, che si dice «orgogliosa del suo lavoro e si apre ad una più ampia e articolata riflessione sui temi da lui sollevati. Per questa ragione, il segretario provinciale Vittorio Pecoraro, sentito anche il già candidato al congresso provinciale Antonio Tursi, ha disposto che Wladimiro Parise sarà invitato a far parte della Direzione Provinciale del Partito. Il nuovo Statuto provinciale prevede che possano essere invitati a far parte della Direzione Provinciale intellettuali, artisti, esponenti delle professioni e del mondo del lavoro, iscritti o non iscritti al Partito, entrando nel Comitato delle idee. La Federazione provinciale nominando primi fra questi un operaio vuole segnalare la centralità del lavoro nell’azione di riqualificazione del Pd nel territorio».