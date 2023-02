Incidenti sul lavoro, Mancuso: «Urge controllo capillare e rigoroso»

La reazione

REGGIO CALABRIA «Le vittime sul lavoro in Italia, 1.090 l’anno scorso, sono una strage inaccettabile. Una cifra allarmante, che ha preso a crescere anche nel 2023 e dinanzi alla quale non ci si può assuefare. Perché ogni vittima, oltre che accrescere le statistiche di questo disastro sociale che un Paese moderno non può accettare, è una vita strappata ai propri affetti e alla società». Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, esprime «vicinanza alla lavoratrice rimasta gravemente ferita in un frantoio del Vibonese e le condoglianze alla famiglia dell’operaio di 54 anni rimasto schiacciato sotto un camion in un’autofficina di Lamezia».

E auspica, da parte degli organi preposti, «un controllo capillare e rigoroso. Più rispetto delle regole e più responsabilità, a garanzia di una maggiore prevenzione sui luoghi di lavoro, perché lavorare non può significare mettere a rischio la propria incolumità».