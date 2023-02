Occhiuto applica il “nuovo” Decreto Calabria: ecco l’avviso per individuare i dg delle Asp di Cosenza e Reggio

sanità

Presto non più commissari ma direttori generali, e si parte dalle Asp di Cosenza e di Reggio Calabria. Il presidente della Regione e commissario ad acta della sanità calabrese Roberto Occhiuto ha approvato il decreto con cui viene dato il via libera alla procedura ordinaria per individuare i dg delle due aziende sanitarie provinciali, pubblicando dunque l’avviso finalizzato a formare una rosa di nomi idonei per la nomina. Il “passo” di Occhiuto è stato reso possibile dall’ultima proroga del Decreto Calabria che, tra le misure che ampliavano la gamma delle prerogative del commissario, ha previsto anche il ritorno alla normale strada di individuazione dei manager da porre alla guida delle Asp, quella di Cosenza, oggi gestita dal commissario straordinario Graziano (nella foto in copertina con Occhiuto a San Giovanni in Fiore), e quella di Reggio, gestita dalla commissaria De Furia (entrambi sono inseriti nell’albo nazionale e tra l’altro negli ambienti regionali ritenuti tra i più apprezzati dallo stesso Occhiuto). Il decreto poi dispone che “ciascuna rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso l’Azienda alla quale è riferita, nell’ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purché i candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di idonei e la stessa rosa sia riferita ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni”. (redazione@corrierecal.it)