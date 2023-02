Cgil, la conferma di Sposato. Che rilancia la Vertenza Calabria e dice no all’autonomia della Lega

sindacato

REGGIO CALABRIA «Continueremo a dare alla Calabria, soprattutto sulle emergenze, una unità di intenti». Lavoro, legalità, sviluppo, salute, istruzione. Questi i temi affrontati nei due giorni del tredicesimo congresso della Cgil Calabria che si è svolto a Reggio Calabria e che ha visto la rielezione di Angelo Sposato alla carica di segretario generale regionale. Ai microfoni del Corriere della Calabria Sposato parla della necessità di rilanciare la Vertenza Calabria e di «costruire una grande alleanza sociale» in vista di un futuro fatto di prospettive per i giovani, lavoro e innovazioni tecnologiche.

La Vertenza Calabria e la necessità di una visione unitaria

«Abbiamo proposto a Cisl e Uil e alle altre forze sociali di continuare questo lavoro sulla vertenza Calabria. Noi siamo convinti che su quelli che sono i temi che riguardano il lavoro, lo sviluppo, la salute, l’istruzione e la legalità possiamo trovare unità di intenti. Auspichiamo che la Giunta regionale possa accelerare il passo su queste questioni. La Calabria non ha tempo da perdere. Sul Pnrr abbiamo detto che bisogna creare un rafforzamento amministrativo anche delle comuni e degli enti locali. Bisogna fare questo grande lavoro, noi abbiamo proposto anche dei protocolli di tracciabilità della spesa con le prefetture e le procure antimafia. C’è tanto lavoro da fare, ripartiamo con la stessa energia, con forza pensando anche a costruire questa nuova Calabria, questo nuovo regionalismo calabrese».

Verso una nuova Calabria

Giovani, lavoro, innovazione tecnologica. La Calabria del futuro secondo Angelo Sposato e la Cgil è anzitutto «una Calabria che faccia le riforme». «Noi – ha detto ancora il segretario generale regionale – abbiamo la necessità di dare forza soprattutto ai giovani e, quindi, di fare in modo che possano rimanere nella propria terra. Per fare questo bisogna fare una grande riforma istituzionale, puntare su alcuni asset strategici da un punto di vista anche industriale, perché bisogna creare lavoro puntando sulle tecnologie e sull’innovazione, far diventare la Calabria una regione moderna e sostenibile. La Calabria, ad esempio, è quella che produce più energia, si può puntare anche sugli hub energetici. La pandemia e purtroppo la guerra ci dimostrano che c’è tanto bisogno anche di logistica e trasporti, e la Calabria, per sua collocazione naturale, quell’hub che è nel Mediterraneo può fare la differenza».

«Pronti alla mobilitazione contro l’autonomia differenziata»

Chiara la presa di posizione sull’autonomia differenziata, che secondo Sposato non fa altro che aumentare il divario tra Nord e Sud, «si spacca ulteriormente il Paese». «Negli ultimi giorni – ha spiegato – si parla nuovamente di gabbie salariali. Non c’è bisogno in questo momento di dividere il Paese su temi fondamentali come il lavoro, l’istruzione, quelli che devono essere i temi anche energetici, come può essere anche la questione legata allo sviluppo. In questo momento l’Italia ha bisogno di politiche e investimenti che tengano unito il Paese. Questo progetto di autonomia differenziata altro non è che la vecchia secessione dolce che la Lega, in qualche modo, tentava di fare anni fa». Sposato si dice quindi pronto alla mobilitazione: «Faremo una grande campagna di mobilitazione contro questo progetto scellerato di autonomia differenziata che, tra l’altro, non solo divide il Paese ma non dà soluzioni nemmeno a tutto il resto del Paese, compreso il nord». (redazione@corrierecal.it)