Furgiuele: «La Calabria trarrà beneficio dall’autonomia differenziata, occasione storica»

LAMEZIA TERME «Con l’autonomia differenziata approvata in Consiglio dei ministri si offre un’occasione storica di sviluppo per il Sud». Lo dichiara il deputato Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera. «I Lep, livelli essenziali delle prestazioni, saranno una garanzia dei servizi per i cittadini – osserva -, con l’individuazione di costi e fabbisogni standard si supererà finalmente la spesa storica e le risorse rimarranno invariate senza rischi di sperequazioni. Tutto quello che è in discontinuità con il sistema che ha portato la sanità al collasso nella nostra regione non può che essere un sistema migliore».

«Non bisogna avere paura di cambiare: autonomia è taglio di sprechi, responsabilità e meritocrazia. Sono certo che la nostra amata Calabria ne trarrà un enorme beneficio. Chi critica questa riforma non ha letto con attenzione il testo», conclude Furgiuele. (AdnKronos)