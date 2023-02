Il dramma

VILLAPIANA Traffico ferroviario sospeso sulla linea dell’Alto Jonio cosentino a causa di un incidente mortale. Un convoglio ha investito una donna, 39enne di Cassano allo Jonio ma da tempo residente nel posto, a poche centinaia di metri dalla stazione di Villapiana. Sul posto sono intervenuti agenti della Polfer ed il soccorso sanitario del 118. Tra le cause della disgrazia non viene esclusa la volontà suicida della vittima. Operatori della protezione civile sono stati all’opera per assistere i passeggeri e agevolare il loro abbandono del convoglio in sicurezza considerata le difficoltà logistiche del luogo sede dell’incidente.