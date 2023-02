Ortofrutta, anche quest’anno la Calabria alla “Fruit Logistica”

L’evento

CATANZARO «Anche quest’anno la Calabria sarà presente alla Fruit Logistica, la fiera leader a livello globale per il commercio dei prodotti ortofrutticoli freschi che abbraccia l’intera catena del valore dell’industria ortofrutticola, in programma a Berlino dall’8 al 10 febbraio prossimi». Lo rende noto l’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo. «Nel solco delle attività di promozione e internazionalizzazione pianificate d’intesa con il Presidente Occhiuto – dice Gallo – abbiamo inteso confermare ed anzi ampliare la partecipazione dei consorzi di tutela e delle organizzazioni di produttori del comparto ortofrutticolo calabrese, tra i più importanti del tessuto economico regionale, ad un evento fieristico di fondamentale importanza per gli operatori del settore, luogo di incontro di buyer, fornitori di profitti e servizi di logistica che ogni anno si scambiano conoscenze sulle tendenze del comparto».

«Il motto dell’edizione 2023, “Spendere meglio per risparmiare di più” – aggiunge – richiama la sfida che attende il settore, alle prese con la crisi globale dei costi. La manifestazione fieristica berlinese- evidenzia Gallo – sarà occasione di stimolo e confronto, pertanto, anche sulla ricerca di possibili soluzioni, ad iniziare dall’approfondimento di innovative pratiche agronomiche».

Temi e questioni che, insieme agli scambi commerciali, saranno protagonisti di una rassegna internazionale che nel 2022 ha fatto registrare la presenza di circa 2.000 in rappresentanza di 87 Paesi diversi e di oltre 40mila visitatori.