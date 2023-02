Detenzione di sostanze stupefacenti, due arresti a Corigliano-Rossano

controllo del territorio

CORIGLIANO ROSSANO I carabinieri di di Corigliano Rossano hanno arrestato due persone per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno perquisito alcune proprietà e le relative pertinenze riconducibili ai due, uno dei quali con precedenti, recuperando consistenti quantitativi di hashish e la marijuana, oltre alla somma ritenuta il provento dell’attività di spaccio e gli altri elementi che hanno permesso ai carabinieri di dedurre che la detenzione delle sostanze fosse finalizzata alla successiva cessione in favore di terzi. I militari hanno quindi provveduto ad arrestare i due ed a porre sotto sequestro lo stupefacente e gli altri elementi funzionali a sostenere le tesi di accusa. Gli arresti sono stati convalidati nell’udienza in direttissima e per entrambi è stato disposto l’obbligo di firma.