I Comuni della Calabria scelgono il loro presidente: in lizza Limardo e Caruso. Ma si cerca l’unità

l’evento

Prima convocazione ore 9.00, seconda convocazione ore 10.00. L’Anci Calabria oggi si riunisce in assemblea per eleggere il nuovo presidente e il nuovo Consiglio regionale chiudendo la fase di transizione che dura da qualche anno, una fase caratterizzar da traversie che hanno di fatto privato l’associazione del proprio vertice. È dunque, l’appuntamento ideino, in programma in un noto hotel alle porte di Lamezia Terme, un passaggio sicuramente importante sia sul piano istituzionale sia sul piano politico per il sistema delle autonomie in Calabria. Al centro dell’attenzione ovviamente il tema della futura presidenza dell’associazione che raggruppa e rappresenta i Comuni della Calabria, rimasta di fatto senza vertice dopo le vicende giudiziarie che hanno stoppato prima l’allora sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, e poi, più di recente, il primo cittadino di Rende Marcello Manna. Alla vigilia dell’odierna assemblea, secondo quanto ai apprende da fonti accreditate sarebbero due i candidati alla carica di presidente di Anci Calabria, Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia e alfiere del centrodestra (in particolare di Forza Italia, il partito che guida la Regione con il governatore Roberto Occhiuto), e Franz Caruso, sindaco di Cosenza e portabandiera del centrosinistra. Il campo si sarebbe ristretto a loro due, anche se negli ultimi giorni non sono mancati endorsement anche – per fare dei nomi – per il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e per il sindaco di Cassano Gianni Papasso, che tra l’altro ha traghettato l’Anci Calabria fino all’appuntamento di oggi. Non è escluso, anzi viene ritenuto probabile, che in realtà si pervenga, in sede di assemblea, a una candidatura unica e unitaria, soluzione auspicata da quanti evidenziano come, dopo una fase particolarmente complicata e alla luce delle nuove emergenze in atto, sarebbe preferibile non spaccare il fronte delle autonomie e avere un presidente che davvero faccia sintesi delle tante esigenze delle amministrazioni calabresi. I temi infatti sono tanti, tante le priorità (che sono altrettante preoccupazioni) per i sindaci della Calabria: al centro del dibattito infatti ci sono le perplessità dei Comuni calabresi nell’aderire all’Autorità Rifiuti e Risorse idriche, la nuova governance in tema ambientale voluta dal governatore Roberto Occhiuto (su Arrical peraltro nei giorni scorsi si è registrato il primo confronto tra lo stesso Occhiuto, il neo assessore Marcello Minenna e i sindaci dei capoluoghi di provincia). Ma ci sono da affrontare poi le problematiche legate all’autonomia differenziata e all’attuazione del Pnrr, che sta registrando le difficoltà degli enti locali sul piano della progettazione della capacità di spesa, senza dimenticare le sofferenze dei Comuni nella tenuta contabile e finanziaria (molti sono i Comuni calabresi in dissesto, in pre-dissesto o alle prese con piani di riequilibrio da lacrime e sangue), il rischio di subire gli effetti della crisi delle materie prime e l’aumento dei costi delle bollette, e infine la sovraesposizione dei sindaci che spesso li fa diventare bersaglio di intimidazioni e minacce. E poi ci sono anche tante altre rivendicazioni dei sindaci, tra cui quelle legate alle auspicate modifiche delle norme sull’abuso d’ufficio e sugli scioglimenti dei Comuni per infiltrazioni mafiose. (redazione@corrierecal.it)