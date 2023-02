dal nazionale

CESENA Mondo del calcio in ansia per le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni. L’ex tecnico, di Milan, Inter e Juventus, è ricoverato da questa sera nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. L’allenatore, che ha guidato anche il Cosenza Calcio nella stagione 94-95′, nel pomeriggio di oggi è caduto nella sua abitazione sbattendo violentemente la testa a terra. Trasportato in ospedale a Cesena, è ora ricoverato in prognosi riservata.