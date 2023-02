Schillaci: stiamo definitivamente uscendo dal Covid

lotta al virus

“I dati dell’Istituto superiore di sanità che sono usciti pochi minuti fa evidenziano che c’è una diminuzione dell’incidenza del Covid e le ospedalizzazioni sono in calo per cui si può dire che stiamo definitivamente uscendo dalla pandemia e possiamo guardare con ottimismo al futuro”. Lo dice il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato da RaiNews 24 a Sanremo dove è presente per la campagna di prevenzione contro i tumori. I dati cui fa riferimento Schillaci sono quelli del monitoraggio settimanale dell’Isis, secondo cio è in calo l’incidenza settimanale a livello nazionale: 52 ogni 100.000 abitanti (03/01/2023 -09/02/2023) vs 58 ogni 100.000 abitanti (27/01/2023 -02/02/2023). Nel periodo 25–31 gennaio 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (range 0,64-0,91), in aumento rispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica anche nel range superiore. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,85 (0,80-0,89) al 31/1/2023 vs. Rt=0,78 (0,74-0,83) al 24/1/2023. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve calo al 1,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 09 febbraio) vs il 1,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 09 febbraio) vs il 5,8%% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 febbraio) Due Regioni sono classificate a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020, per molteplici allerte di resilienza. Sette sono a rischio moderato e dodici classificate a rischio basso. Dieci Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Sei Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.