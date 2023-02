Anche al Giannettasio è “il tempo del cuore”: l’Ospedale partecipa a l’iniziativa “Cardiologie Aperte”

l’iniziativa

CORIGLIANO ROSSANO L’Asp di Cosenza in prima linea nella lotta alle malattie cardiovascolari. La Cardiologia dell’Ospedale di Rossano, diretta dalla dottoressa Silvana De Bonis partecipa all’iniziativa nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2023”.

Ancora oggi le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nei paesi industrializzati. Obiettivo fondamentale della Cardiologia è sviluppare strategie innovative per la cura e la prevenzione personalizzata delle malattie cardiovascolari rivolgendosi a tutte le fasce di età della popolazione, con un approccio innovativo teso a curare il malato nella sua unicità e non solo la malattia. La prevenzione delle malattie cardiovascolari è il primo e fondamentale approccio per ridurre l’incidenza delle malattie che possono interessare cuore e vasi.

Nel periodo da lunedì 13 a sabato 18 febbraio 2023, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, la popolazione potrà liberamente e gratuitamente telefonare al numero verde 800 05 22 33 per porre domande su problemi legati alle malattie del cuore alle quali risponderanno i cardiologi della Cardiologia di Rossano.

«È un’occasione importante per approfondire i temi legati alla prevenzione cardiovascolare e colmare i dubbi relativi a quello che possiamo fare per preservare al meglio la nostra salute. Le malattie cardiovascolari detengono un triste primato – sottolinea la dottoressa De Bonis, che deve indurre tutti noi a uno sforzo rilevante attraverso la prevenzione che è la principale arma per combatterle. La nostra Asp è in prima linea in questa battaglia di civiltà, e di questo ringrazio il nostro commissario Antonello Graziano, non solo perché ha condiviso questa iniziativa, ma anche tutte le progettualità e le attenzioni che sta rivolgendo verso la cardiologia per rendere sempre più efficace la nostra lotta alla patologia cardiovascolare: Ricordo, come esempio, il potenziamento della telecardiologia ed il progetto per le nuove sale di cardiologia interventistica».

«La nostra partecipazione è una testimonianza reale della estrema vivacità e della disponibilità dei nostri cardiologi, grandi e responsabili professionisti che, nonostante la complessa situazione dei nostri ospedali, in alcuni casi ancora critica, sono capaci di mobilitarsi in favore dei pazienti per il tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari, mettendosi gratuitamente in ascolto».

A Rossano risponderanno alle telefonate i seguenti medici che ringraziamo per la loro disponibilità : Dottor Davide Cerbella 13-14 febbraio ore 10-12; Dottor Francesco Salituri 13 febbraio ore 14-16; Dottoressa Anna Maria Fusaro 14-15 febbraio ore 14-16; Dottoressa Rita Groccia 15-16-17 febbraio ore 10-12; Dottor Francesco Verrina 16 febbraio ore 14-16; Dottor Natale Straface 17 febbraio ore 14-16; Dottor Leonardo Alosa 18 febbraio ore 10-12; Dottor Antonio Carlomagno 18 febbraio ore 14-16.