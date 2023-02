Cosenza ultimo in classifica ma con oltre mille tifosi in trasferta

serie b

COSENZA Ultimo in classifica in serie B ma con pochi rivali sugli spalti. Almeno nelle gare in trasferta. Domani, al “San Nicola” di Bari, il Cosenza calcio potrà contare sulla presenza di ben 1.092 sostenitori. Sono questi i dati della prevendita dei biglietti venduti per il settore ospiti ufficializzati dalla società pugliese. Numeri importanti per una squadra che occupa da tempo l’ultimo posto in graduatoria ma che con l’arrivo dell’asso argentino Mauro Zarate nel recente mercato di riparazione, crede ancora nella salvezza. I numeri che i sostenitori rossoblù toccheranno domani a Bari non sono affatto da sottovalutare, soprattutto se si pensa che da settimane ormai il tifo organizzato cosentino ha deciso di disertare lo stadio “Marulla” durante le gare casalinghe della squadra guidata da Viali, in accesa contestazione con il presidente Eugenio Guarascio. La partita con i pugliesi, in piena lotta per la promozione in serie A, non sarà affatto semplice ma con il supporto di oltre mille tifosi, sperare in un’impresa non appare azzardato.