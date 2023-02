Made in Italy, Pina Amarelli protagonista di un format Rai

in tv

CORIGLIANO ROSSANO Made in Italy, Pina Amarelli è tra i protagonisti di Italian Genius, la docu-serie di Rai Italia che dedica un ritratto ai grandi personaggi italiani conosciuti ed apprezzati nel mondo per la loro capacità di innovare. L’episodio dedicato al Cavaliere del lavoro e alfiere del Made in Italy, copertina del format che sarà trasmesso in prima visione nelle principali Città di tutto il mondo, da Sidney a Pechino passando per Buenos Aires, sarà disponibile in streaming da mercoledì 15 febbraio.

Lo speciale dedicato a Pina Amarelli è una fotografia sul contesto, sulla personale e complessiva esperienza imprenditoriale e familiare che tra 7 anni compirà 3 secoli, conosciuta in tutto il mondo per la ricetta italiana della liquirizia.

Italian Genius è una docuserie di 12 episodi da 30 minuti in onda su Rai Italia e su Rai Play. Il genio italiano si racconta nella lingua più parlata al mondo: la creatività. Come nasce dalla forza di un’idea l’eccellenza imprenditoriale? Un atlante di artisti e manager di fama internazionale.

Dalla Campania alla Calabria, quello di Giuseppina Amarelli, conosciuta in tutto il mondo come Lady Liquirizia – è la sinossi dell’episodio – è un viaggio sulle tracce di una storia antica. La liquirizia calabrese, nota anche come l’oro nero di Calabria, era un alimento importante per chi aveva bisogno di ristorarsi dalla fatica del lavoro e la famiglia Amarelli da secoli si occupa della sua lavorazione. L’ingresso in famiglia di Giuseppina ha contribuito in maniera inequivocabile a renderla un’eccellenza italiana. Lady Liquirizia ha trovato una strada che mai avrebbe immaginato per se stessa e che l’ha portata ad abbracciare una nuova casa ed una nuova vita.

La puntata sarà trasmessa sul canale Rai Italia martedì 14 a New York, Los Angeles e Buenos Aires; mercoledì 15 a Sidney, Pechino, Johannesburg, Berlino e Lisbona. Dallo stesso giorno sarà visibile anche in Italia su Rai Play al link: https://www.raiplay.it/programmi/italiangenius. Da marzo è prevista la replica dell’intera serie su Rai Due.