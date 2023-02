Pallanuoto, doppia vittoria per Cosenza in serie C e A2

il risultato

Due vittorie importanti per entrambe le squadre della Cosenza pallanuoto. In serie A2, la squadra femminile impegnata contro Roma Visnova Pallauoto ha vinto la quinta partita consecutiva. 20-5 il risultato finale. A segno Greco (1), De Mari (1), Malluzzo (3), Morrone(1), Sesti (1), Zaffina (4), Nistico’ (5), Koide (4). Il team di mister Fasanella si conferma in testa al campionato e viaggia a vele spiegate. In serie C, la maschile in gara contro Rari Nantes Terrasini ha vinto per 14-11 nella piscina di Campagnano. A segno De Simone (4), De Luca (4), Morello (1), Cerzoso (1), Romeo (2), Clausi(1).

Tanto entusiasmo e soprattutto grande tifo sugli spalti della struttura cosentina. Il presidente della società Aqa, Francesco Manna, ha raccolto consensi ed apprezzamenti per il “grande lavoro che tutte le squadre, gli addetti ai lavori, allenatori e dirigenti, stanno compiendo in queste settimane”.