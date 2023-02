l’intervento

Corsivo di Indro Montanelli del 15 novembre 1977: «Chiamato a deporre al processo di Catanzaro (Processo Valpreda n.d.r.), il generale Maletti (Milano, 30 settembre 1921 – Johannesburg, 9 giugno 2021 n.d.r.) è stato arrestato seduta stante per falsa testimonianza. Dato il modo in cui si svolgono quei dibattimenti, eravamo propensi a vedere in questo episodio la riprova che il generale stava dicendo la verità quando abbiamo letto che, alla vista delle manette, egli era scoppiato a piangere. Ce ne dispiace per lui, ma temiamo che le manette stavolta siano scattate sui polsi giusti, perché in un generale che piange, qualcosa di falso c’è d certo; o le lacrime, o i galloni».

Tipico esercizio per scuola di giornalismo.

*giornalista e scrittore