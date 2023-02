Segreteria del Pd, in Calabria Bonaccini in testa con il 52%, segue Elly Schlein

la fase congressuale

CATANZARO Dai dati raccolti dai Comitati “Parte da Noi” per Elly Schlein segretaria del Pd in Calabria hanno partecipato alla prima fase congressuale 7431 iscritti ed iscritte. Stefano Bonaccini ha raccolto 3873 voti pari al 52%, Elly Schlein 1594 voti pari al 22%, Paola De Micheli 1212 voti pari al 16% e Gianni Cuperlo 752 voti pari al 10%. Ringraziamo tutti gli iscritti e le iscritte che con la loro partecipazione hanno contribuito a rilanciare il Partito Democratico della Calabria e a riempire di contenuti il nostro congresso costituente. I comitati ringraziano «con affetto quanti hanno scelto Elly in questa prima fase ed in particolare i 614 iscritti della città Metropolitana di Reggio Calabria (37%), i 585 iscritti delle Provincia di Cosenza (17%), i 208 iscritti della Provincia di Crotone (30%), i 163 iscritti della Provincia di Catanzaro (14%) e i 24 della Provincia di Vibo Valentia (4,5%). Ora guardiamo con fiducia alla seconda fase del congresso che si terrà il 26 febbraio, quando oltre agli iscritti ed alle iscritte del partito, anche i cittadini e le cittadine che guardano con interesse al nostro percorso costituitene potranno partecipare ed esprimersi democraticamente. Siamo certi – dichiarano – che anche in Calabria i temi fondamentali della nostra mozione come la lotta alle diseguaglianze sociali, la lotta per il lavoro gusto e dignitoso, l’affermazione della sfida ambientale e generazionale, l’affermazione e l’ampliamento dei diritti sociali, politici, civili ed economici troveranno ampio consenso. Già in queste ore registriamo la mobilitazione di associazioni del terzo settore, dell’associazionismo cattolico di base, di movimenti progressisti, ambientalisti e riformisti che vogliono impegnarsi nel percorso costituente e che soprattutto vogliono dare una mano ad Elly Schlein nella sua opera di cambiamento e rinnovamento del partito. Siamo pronti e fiduciosi per le primarie sia a livello nazionale che regionale».