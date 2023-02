Mancuso-Salvini: sorrisi, strette di mano e pacche sulla spalla. Cartoline da Milano per la Lega di Calabria

dalla regione

Selfie, sorrisi, pacche sulle spalle, strette di mano. La Bit di Milano non è solo promozione turistica e valorizzazione dei tesori della Calabria ma è anche il palcoscenico ideale per incontri che possono avere importanti risvolti politici. Anche l’edizione e 2023 non lo smentisce. E così sui social corrono immagini che ritraggono big della politica regionale come i due presidenti, di Giunta e Consiglio, Roberto Occhiuto e Filippo Mancuso con esponenti di spicco del centrodestra nazionale. Buon ultimo il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, in visita allo stand calabrese. Ad accoglierlo Occhiuto e Mancuso, ed è soprattutto Mancuso, che è la punta avanzata della Lega sul piano istituzionale in Calabria, il personaggio che politicamente interessa in questo contesto. Perché le immagini che ritraggono Mancuso e Salvini intrattenersi con particolare confidenza sotto lo sguardo (compiaciuto) di Occhiuto per alcuni osservatori hanno un significato comunque politico. Anzitutto confermano i buoni, ottimi uffici che Mancuso ha con i vertici della Lega a livello nazionale, laddove sarebbero pessimi se non inesistenti (ma è,lo stesso) con quelli territoriali, per come del resto dichiarato anche in occasioni pubbliche dallo stesso presidente di Palazzo Campanella. E poi – si evidenzia da qualche osservatore – l’incontro cade dopo il trionfo del centrodestra alle Regionali della Lombardia, che hanno rilanciato la Lega e la leadership di Salvini, che si era parecchio appannata ultimamente. Anche per questo Mancuso su facebook, a corredo delle foto, posta un commento politico nel quale osserva: “Con il presidente Occhiuto e Matteo Salvini alla “Bit” di Milano. Il Ministro si è soffermato con attenzione sulla variegata proposta turistica della Regione, apprezzandone i contenuti e l’intento di potenziare l’ internazionalizzazione del patrimonio di natura e cultura della Calabria. Compiaciuti per l’esito elettorale, in Lombardia e nel Lazio, che ha confermato la bontà del progetto politico del centrodestra, la cui netta affermazione, a pochi mesi dal successo alle elezioni politiche, dimostra che gli italiani hanno fiducia nell’azione intrapresa da Giorgia Meloni e dai ministri del Governo. La vittoria, nelle due tra le più grandi regioni del Paese, rappresenta un’evidente soddisfazione, ma al contempo uno stimolo per tutta la coalizione, impegnata in un progetto politico di rinnovamento, sia a livello nazionale che nelle città e regioni nelle quali ha l’onere e l’onore di governare”. E quindi Mancuso posta le foto, che magari diventano altrettante cartoline da Milano indirizzate ai leghisti di Calabria, quelli con cui Mancuso non dialoga più (o almeno non dialoga come una volta). Mentre invece dialoga – e sorride – con il leader del partito, insieme al governatore Occhiuto, quasi a dire che a certi livelli si ragiona oltre i ristretti confini territoriali. Più messaggio di così…(c. a.)