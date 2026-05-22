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«Cammina dopo il pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Pettoruto»: a San Sosti si grida al miracolo

Il piccolo Emmanuel, affetto da una malattia che gli impediva di muoversi, avrebbe iniziato a camminare da solo il giorno dopo il voto della famiglia alla Madonna

Pubblicato il: 22/05/2026 – 9:35
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«Cammina dopo il pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Pettoruto»: a San Sosti si grida al miracolo
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SAN SOSTI Un presunto evento miracoloso avrebbe coinvolto il piccolo Emmanuel, un bambino siciliano affetto da una patologia che gli impediva di camminare. La notizia è stata resa nota dal gruppo “A Gesù per Maria” di Gianfranco Lanza. Secondo quanto riportato, domenica 17 maggio la famiglia del bambino si è recata in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Pettoruto, a San Sosti, insieme a un gruppo di fedeli siciliani. In quell’occasione, i genitori avrebbero affidato il figlio alla Vergine Santissima, chiedendo la grazia della guarigione e lasciando un voto presso l’altare.Il giorno successivo, lunedì 18 maggio, il bambino avrebbe iniziato a camminare autonomamente. I familiari e i devoti attribuiscono l’improvviso miglioramento a un intervento divino per intercessione della Madonna del Pettoruto. La famiglia -secondo quanto riportato – tornerà a San Sosti per consegnare la documentazione clinica necessaria per l’esame ufficiale del caso.
Al momento la Diocesi e le autorità ecclesiastiche non hanno rilasciato alcun commento in merito.

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