«Cammina dopo il pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Pettoruto»: a San Sosti si grida al miracolo
Il piccolo Emmanuel, affetto da una malattia che gli impediva di muoversi, avrebbe iniziato a camminare da solo il giorno dopo il voto della famiglia alla Madonna
SAN SOSTI Un presunto evento miracoloso avrebbe coinvolto il piccolo Emmanuel, un bambino siciliano affetto da una patologia che gli impediva di camminare. La notizia è stata resa nota dal gruppo “A Gesù per Maria” di Gianfranco Lanza. Secondo quanto riportato, domenica 17 maggio la famiglia del bambino si è recata in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Pettoruto, a San Sosti, insieme a un gruppo di fedeli siciliani. In quell’occasione, i genitori avrebbero affidato il figlio alla Vergine Santissima, chiedendo la grazia della guarigione e lasciando un voto presso l’altare.Il giorno successivo, lunedì 18 maggio, il bambino avrebbe iniziato a camminare autonomamente. I familiari e i devoti attribuiscono l’improvviso miglioramento a un intervento divino per intercessione della Madonna del Pettoruto. La famiglia -secondo quanto riportato – tornerà a San Sosti per consegnare la documentazione clinica necessaria per l’esame ufficiale del caso.
Al momento la Diocesi e le autorità ecclesiastiche non hanno rilasciato alcun commento in merito.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato