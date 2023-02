la confessione

PERUGIA Alla domanda se sia deluso dal Movimento 5 stelle, posta dagli spettatori presenti al teatro Mancinelli di Orvieto, Beppe Grillo, nel corso del suo spettacolo “Io sono il peggiore”, ha risposto: «no, la mia testa non ragiona come ragiona un politico normale». Per poi portare il discorso sul governo in carica: «governo di centro destra, ma in tutta Europa il partito al governo lo chiamano di estrema destra».