I 5Stelle si riorganizzano, Conte: «A giorni la Calabria avrà il coordinatore regionale»

L’annuncio

ROMA Il Movimento 5 stelle accelera – come preannunciato dal leader Giuseppe Conte all’esito delle recenti elezioni amministrative – sui territori e nomina i coordinatori locali nelle diverse Regioni. L’annuncio arriva sulla pagina Facebook del M5s che si apre con una premessa dello stesso Conte. Sono oltre una settantina gli esponenti pentastellati chiamati a svolgere questo ruolo. Mancano quelli della Calabria e della Sicilia, perché, si apprende in ambienti M5s, Conte vuole andare direttamente sui territori per arrivare ad una scelta. Il leader sarà, così, proprio in queste due Regioni, a partire dai prossimi giorni.

«Cari amici, la riorganizzazione del MoVimento 5 Stelle prosegue con un altro importante passaggio: la nomina dei coordinatori territoriali. Oggi ho provveduto a confermare la designazione dei coordinatori regionali e a designare i nuovi coordinatori a livello locale, tutti insieme avranno il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto», si legge. «Pertanto, fatta salva ogni verifica della regolarità contributiva nei confronti del MoVImento 5 Stelle, l’elenco dei coordinatori territoriali» è aggiornato così come riportato nel lungo elenco postato sulla pagina Facebook. «Nei prossimi giorni sarà integrato con l’indicazione dei coordinatori territoriali di Calabria e Sicilia», si legge ancora.