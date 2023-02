Vibo, l’esordio di L’Andolina in Provincia: «Bilancio e personale sono le priorità»

il programma

VIBO VALENTIA «Vibo Valentia è una provincia molto problematica. Il riferimento è all’Ente, ma anche alla sua comunità ripartita su cinquanta Comuni. Per quanto riguarda l’Ente Provincia il lavoro principale andrà realizzato sulla programmazione e sulla massima razionalizzazione delle risorse professionali esistenti». Così il nuovo presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, oggi in occasione del giuramento e della presentazione delle linee programmatiche illustrate nella seduta del primo Consiglio provinciale. «Confermo quanto già dichiarato nell’immediatezza dell’elezione – ha aggiunto – bilancio e personale le assolute priorità. Sul primo le scelte del futuro prossimo saranno comunque tribolate. Sul personale, si proverà a superare le difficoltà oggettive con una spinta verso la modernizzazione dei servizi. L’impegno in direzione di un’efficienza in chiave energetica sarà il punto qualificante del nuovo corso amministrativo».

«La legge il raccordo con le istituzioni: Prefettura, Tribunale, forze dell’ordine, Regione, Comuni, Enti pubblici specie con l’Upi – ha evidenziato – saranno i costanti riferimenti dell’attività amministrativa. Dialogo costante anche con il mondo del volontariato, dell’associazionismo, degli ordini professionali e, soprattutto, delle scuole. E anche l’avvio – ha concluso – di una politica della cultura sarà fra le priorità del mio mandato». (Dire)