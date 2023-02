Disco verde del Senato al Milleproroghe, ora passa alla Camera

il voto

ROMA Arriva il via libera dell’Aula del Senato al decreto Milleproroghe: i sì sono stati 88, i no 63 e 3 gli astenuti. Il provvedimento ora passa alla Camera e va convertito entro il 27 febbraio. Il governo ha preannunciato che porrà la questione di fiducia alla Camera sul Milleproroghe. Dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio emerge che la fiducia dovrebbe esser posta martedì 21 febbraio (con la discussione generale sul testo che avrà inizio dopo il voto finale sul dl Carburanti) per essere votata mercoledì 22. Il voro finale si terrebbe giovedì 23. Il testo scade il 27 febbraio. Il governo porrà la fiducia anche sul dl Carburanti domani alla Camera. La discussione generale sul provvedimento avrà inizio domani alle 11. La fiducia, ha stabilito la Capigruppo, verrà votata lunedì 20 febbraio dalle 14.30. Il voto finale sul provvedimento arriverà il 21 febbraio alle 13.30.