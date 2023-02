Scritta pro-Tito a Cosenza sul monumento alle foibe, Antoniozzi: «Fatto grave, il sindaco intervenga»

il fatto

COSENZA «Ho ricevuto dai segretari dei circoli di Fdi di Cosenza, Sergio Strazzulli ed Edoardo Lucente che ringrazio, le immagini del monumento alle foibe deturpato da una scritta a favore di Tito. Un fatto molto grave». Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «Offendere in questo modo la memoria di italiani uccisi da una follia etnica è inconcepibile così come inneggiare a un assassino come Tito. Chiedo all’amico Franz Caruso, sindaco di Cosenza, di adoperarsi per fare cancellare quelle scritte – dice Antoniozzi – che non hanno nulla a che fare con la grande tradizione civile della mia città e ricordo a tutti che la memoria è un valore condiviso. Mi auguro veramente – conclude Antoniozzi – che non accada mai più». Presa di posizione anche del circolo cosentino del partito che sul proprio prifilo facebook scrive “Ancora a Cosenza c’è chi inneggia al comunista Tito. Una vergogna! Come lo scorso anno, in prossimità del giorno del Ricordo, dei vandali imbrattano i muri di largo vittime delle foibe offendendo la memoria di migliaia di italiani che hanno pagato sulla loro pelle la furia di Tito. Speriamo in una netta presa di distanza da tutti i partiti politici”.